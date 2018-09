später lesen Autofahrer rast vor Polizei davon und verursacht Unfall FOTO: Marcus Führer FOTO: Marcus Führer Teilen

Ein Autofahrer ist in Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) vor der Polizei davongerast und hat auf seiner Flucht einen Unfall verursacht. Der Mann hatte am Freitag Gas gegeben, als eine Streife ihn kontrollieren wollte, wie die Polizei in Worms am Samstag mitteilte. dpa