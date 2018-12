später lesen Autofahrer regt sich über Kinder auf: Fährt gegen ihre Räder FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Twittern

Teilen



Alles andere als friedlich hat sich ein Autofahrer am ersten Weihnachtsfeiertag gegenüber zwei 13 Jahre alten Jungen verhalten. Der 61-Jährige sei in Zweibrücken offenbar absichtlich gegen die Fahrräder gefahren, welche die Kinder auf einem Gehweg geschoben haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. dpa