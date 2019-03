später lesen Autofahrer spuckt Müllmann ins Gesicht Teilen

Ein Autofahrer hat in Edesheim (Kreis Südliche Weinstraße) einem Müllmann ins Gesicht gespuckt. Zuvor hatte der Autofahrer am Montag die Müllabfuhr in einer engen Straße bei der Arbeit behindert, wie die Polizei am Dienstag in Landau mitteilte. dpa