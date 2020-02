Autofahrer standen fast 15.900 Stunden im Stau

Mainz Die A61 ist die staureichste Autobahn in Rheinland-Pfalz. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hält sich der Stillstand zwar in Grenzen. Trotzdem kamen Autofahrer 2019 langsamer voran.

Autofahrer standen in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr fast 15 900 Stunden im Stau. Das waren etwa 400 Stunden oder 2,5 Prozent mehr als 2018, wie der ADAC am Donnerstag in Mainz mitteilte. Und das, obwohl sowohl die Zahl der Staus zurück ging als auch die Gesamtlänge. Insgesamt wurden 20 567 Staus gemeldet - rund 2300 weniger als im Jahr zuvor. Die Länge des Stillstands summierte sich auf 38 850 Kilometer, fast 3500 Kilometer weniger als ein Jahr zuvor.