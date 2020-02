Autofahrer stirbt bei Unfall nahe Barbelroth

Ein Warndreieck mit der Aufschrift „Unfall“ ist zu sehen. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Barbelroth Ein 82-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Unfall nahe Barbelroth (Landkreis Südliche Weinstraße) ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Landau weiter mitteilte, war er am Samstagnachmittag mit seinem Wagen frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht.



