Autofahrer stirbt bei Zusammenprall mit Schulbus

Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Auto im Kreis Bernkastel-Wittlich ist der Pkw-Fahrer ums Leben gekommen. Zwei Kinder in dem Bus seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend in Trier. Nach seinen Angaben waren die Fahrzeuge am Nachmittag auf einer Kreisstraße zwischen Morbach und Deuselbach zusammengestoßen. Zur Ursache konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Nicht bekannt war zunächst auch die Größe des Schulbusses und die Zahl der mitfahrenden Schüler. dpa