Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Traktor

Neustadt an der Weinstraße Ein 53-jähriger Autofahrer ist auf der B39 nahe Neustadt an der Weinstraße mit einem Traktor zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen. Er war laut Polizei am Samstagnachmittag mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und starb noch an der Unfallstelle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die 19 Jahre alte Fahrerin des Traktors kam mit leichten Verletzungen davon.