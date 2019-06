Autofahrer überfährt Verkehrsinsel

Blaulicht auf einem zivilen Fahrzeug der Polizei. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Bad Kreuznach Ein betrunkener Autofahrer hat in Bad Kreuznach beim Überfahren einer Verkehrsinsel einen Teil der Stoßstange seines Autos verloren und wenig später Besuch von der Polizei bekommen. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, hatte ein Zeuge das ungewöhnliche Fahrmanöver am Montagabend gemeldet.

