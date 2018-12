später lesen Autofahrer übersieht Kind mit Fahrrad: Schwer verletzt Teilen

Ein 13 Jahre alter Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Speyer schwer verletzt worden. Er war am Samstagmorgen mit dem Fahrrad im Stadtgebiet seiner Heimatstadt unterwegs. Nach ersten Ermittlungen hatte er an einer Kreuzung angehalten, wie die Polizeiinspektion am Sonntag mitteilte. dpa