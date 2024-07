Rhein-Lahn-Kreis Autofahrer übersieht Motorradfahrer - Biker stirbt

Kaub · Als ein Autofahrer einen Parkplatz an einer Bundesstraße verlassen will, fährt er einen 34-Jährigen auf einem Motorrad an. Der Crash hat tragische Folgen.

28.07.2024 , 21:10 Uhr

Bei einem Unfall auf der B42 bei Kaub ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 42 bei Kaub (Rhein-Lahn-Kreis) ist am Nachmittag ein 34 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Mitteilung der Polizei übersah ein Autofahrer den Biker, als er sich mit seinem Wagen von einem Parkplatz wieder in den Verkehr einfädeln wollte. Sein Fahrzeug geriet durch den Crash in Brand, drei Menschen hätten sich aber rechtzeitig aus dem Inneren befreien können und seien nur leicht verletzt worden, hieß es von der Polizei in Montabaur. Für den Motorradfahrer sei hingegen jede Hilfe zu spät gekommen, er sei noch am Unfallort gestorben. © dpa-infocom, dpa:240728-930-187081/1

(dpa)