Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) ohnmächtig geworden und hat bei einem Unfall sechs weitere Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 61-Jährige vermutlich aus gesundheitlichen Gründen das Bewusstsein und prallte mit seinem Wagen gegen ein am linken Straßenrand geparktes Fahrzeug. dpa