Autofahrer versteckt Drogen in seiner Unterhose

Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild

Bendorf In der Unterhose eines 28-jährigen Autofahrers haben Polizeibeamte bei einer Kontrolle in Bendorf-Mülhofen (Landkreis Mayen-Koblenz) geringe Mengen an Drogen entdeckt. Zudem war der Mann am Mittwochabend unter Drogeneinfluss am Steuer, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Gegen den 28-Jährigen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.