Am Beginn einer Baustelle auf der A61 bei Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) ist ein 21 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt. Wie die Autobahnpolizei am Samstag mitteilte, war der Mann am späten Freitagabend eingangs der Baustelle, wo sich die beiden Fahrstreifen trennen, geradeaus auf eine Warnbake gefahren. dpa