Autofahrer wegen versuchten Mordes angeklagt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv.

Koblenz/Weitersburg Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat einen Autofahrer wegen versuchten Mordes angeklagt. Der Deutsche soll am 11. Januar in Weitersburg nahe Koblenz beim Schneiden einer Kurve einen entgegenkommenden Radfahrer erfasst und tödlich verletzt haben, wie die Anklagebehörde am Donnerstag mitteilte.

Der Angeschuldigte soll überdies ohne Führerschein und ohne Zulassung des Autos am Steuer gesessen sein - und ohne sich um das Opfer zu kümmern Unfallflucht begangen haben. Der 68-jährige Radfahrer starb etwa eine Stunde nach dem Unfall an Ort und Stelle.