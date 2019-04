später lesen Autofahrer will höflich sein und muss 2000 Euro zahlen Teilen

Seine guten Manieren hat ein Autofahrer in der Pfalz teuer bezahlen müssen: Ganz Kavalier wollte der 62-Jährige einer Autofahrerin Platz machen, die aus einer Einfahrt fuhr. Dabei rammte er jedoch einen hinter ihm stehenden Wagen, wie die Polizei am Samstag in Frankenthal mitteilte. dpa