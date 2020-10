Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Blaulicht und der LED-Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bernkastel-Kues Beim Zusammenprall eines Autos mit einem ausparkenden Lastwagen ist die junge Autofahrerin im Kreis Bernkastel-Wittlich schwer verletzt worden. Die 20-Jährige sei bei dem Unfall auf der Bundesstraße 53 in Bernkastel-Kues in ihrem Wagen eingeklemmt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochabend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa