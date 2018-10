später lesen Autofahrerin hat Schlaganfall: Dank Zeuge schnell in Klinik FOTO: Stephan Jansen FOTO: Stephan Jansen Teilen

Auch dank eines aufmerksamen Zeugen ist eine plötzlich erkrankte Autofahrerin in Sankt Julian (Kreis Kusel) schnell in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Frau habe wahrscheinlich einen Schlaganfall erlitten, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mit. dpa