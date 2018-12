später lesen Autofahrerin landet versehentlich bei Air Base Teilen

Auf der Suche nach dem Heimweg ist eine Autofahrerin am US-Militärflugplatz in Ramstein gelandet. In ihrer Not rief sie die Polizei an, wie die Beamten am Montag mitteilten. Die 82-Jährige hatte ihre Tochter in Kaiserslautern besucht. dpa