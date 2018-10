später lesen Autofahrerin mit über vier Kilogramm Drogen FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Zollbeamte haben bei einer Autofahrerin unter dem Beifahrersitz über vier Kilogramm Drogen entdeckt - rund drei Kilogramm Amphetamin und etwa 1,2 Kilogramm Ecstasy. Nun sei die 22-Jährige in Untersuchungshaft, teilte das Hauptzollamt in Koblenz am Donnerstag mit. dpa