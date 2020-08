Autofahrerin prallt gegen Anhänger: Zwei Kinder verletzt

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild

Remagen Bei einem Unfall in Remagen sind drei Menschen leicht verletzt worden, darunter zwei Kinder im Alter von drei Jahren. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden alle drei in ein Krankenhaus gebracht.

