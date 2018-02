später lesen Autofahrerin telefoniert und isst während der Fahrt Teilen

In der einen Hand das Handy, in der anderen etwas zu essen: Gleich in mehrfacher Hinsicht hat eine 63 Jahre alte Autofahrerin ihre Sicherheit und die eines Kleinkinds gefährdet. Da sie während ihrer Fahrt im pfälzischen Neustadt am Samstag ein Mobiltelefon ans Ohr gehalten und in der anderen Hand etwas Essbares gehabt habe, teilte die Polizei am Sonntag mit: „Mithin muss sie somit zeitweise keine Hand am Lenkrad gehabt haben.“ dpa