Autokinos sind auf einmal wieder gefragt

Pirmasens/Ingelheim Kino-Feeling trotz Mindestabstand: Die Corona-Krise lässt Autokinos in Rheinland-Pfalz wie Pilze aus dem Boden schießen. Über 15 sind bereits kurzfristig entstanden, weitere sind in Planung.

Autokinos feiern in der Corona-Krise vielerorts in Rheinland-Pfalz ein unerwartetes Comeback. Hintergrund dafür ist, dass herkömmliche Kinos mit ihren Zuschauersälen wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossen sind und die Branche unter der Krise leidet. Autokinos sind hingegen erlaubt, da die Zuschauer in ihren Fahrzeugen bleiben und die Abstandsregelungen so eingehalten werden können.