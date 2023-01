Kriminalität : Sprengung von Geldautomat in Daun: Prozessauftakt gegen Fluchthelfer der Automatensprenger

Diesen Geldautomaten sprengten Kriminelle vergangenen Februar in Daun in die Luft. Foto: TV/Mario Hübner

Mainz/Daun Kriminelle Banden jagen Geldautomaten in die Luft – und rasen dann im Eiltempo wieder davon. Einem Tatverdächtigen wird ab heute der Prozess gemacht. Er soll für die Fluchtfahrzeuge zuständig gewesen sein.

Ein mutmaßlicher Helfer der Kriminellen, die im Februar einen Geldautomaten in Daun in die Luft gejagt haben, muss sich ab heute vor dem Mainzer Landgericht verantworten. Der 20-Jährige soll in Nordrhein-Westfalen den Audi Avant gemietet haben, mit dem die Panzerknacker zum Tatort in der Vulkaneifel gefahren sind. Dabei entstand Mitte Februar vergangenen Jahres ein Sachschaden von 90.000 Euro.

Der Angeklagte ist nach Angaben des Gerichts bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Der Mann soll auch bei weiteren Automatensprengungen die Fahrzeuge besorgt haben. Er hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Im vergangenen Juni war der Polizei ein spektakulärer Schlag gegen die kriminelle Automatensprengerszene gelungen. In einer konzertierten internationalen Aktion durchsuchten rund 100 Beamte aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen und den Niederlanden 16 Geschäfts- und Wohnhäuser. Dabei wurden 13 mutmaßliche Automatensprenger festgenommen. Die Männer sollen insgesamt mehrere Millionen Euro erbeutet haben.

Vier der Festgenommenen sollen für sechs Automatensprengungen in Rheinland-Pfalz verantwortlich sein, darunter auch die Sprengung in Daun im Februar. Anfang Dezember begann ein Prozess gegen zwei Männer in Koblenz.