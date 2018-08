später lesen Autonom fahrender Bus rollt bis Freitag: Über 2000 Fahrgäste Teilen

Kurz vor dem Ende des Versuchs mit einem autonom fahrenden Bus sind bereits deutlich mehr als 2000 Menschen mit dem Fahrzeug am Rheinufer in Mainz unterwegs gewesen. Das sagte ein Sprecher der Mainzer Mobilität am Mittwoch. dpa