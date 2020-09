Autor Jacques Berndorf legt Frühwerk neu auf

Krimiautor Jacques Berndorf alias Michael Preute lässt sich in seinem Arbeitszimmer interviewen. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Hillesheim Jacques Berndorf (83) ist vor allem als Eifelkrimi-Autor bekannt. Der Schriftsteller, der mit richtigem Namen Michael Preute heißt, hat aber auch seine Erfahrungen als einstiger Journalist literarisch verarbeitet: Jetzt ist sein Frühwerk „Der Reporter“ aus dem Jahr 1971 neu aufgelegt worden, wie der KBV-Verlag in Hillesheim (Kreis Vulkaneifel) mitteilte.

Darin lässt er Reporter Paul Poggemann dessen berufliche Tätigkeit Revue passieren: mit „Erinnerungen an ein Leben voller Hetze, voller Brutalität, voller Alkohol“, schreibt der Verlag. Er sei an einem Punkt, wo er alles verloren habe: seine Frau, seinen Beruf und den Glauben an sein Talent. Ihm sei klar, er könne nur neu starten, wenn es ihm gelinge, die Ereignisse zu verarbeiten.