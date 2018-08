später lesen Autor Robert Menasse erhält Zuckmayer-Medaille FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse wird im kommenden Jahr mit der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. „Robert Menasse vermittelt in kritisch-ironischer Weise einen Blick auf politische und weltgeschichtliche Zusammenhänge“, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz mit. dpa