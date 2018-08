später lesen Autorad löst sich während der Fahrt: Autofahrerin unverletzt FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Während der Fahrt hat sich das vordere Autorad einer 33-Jährigen in der Südwestpfalz gelöst. Die Frau war am Dienstagnachmittag mit ihrem Auto auf einer abschüssigen Straße in Thaleischweiler-Fröschen unterwegs, als das Rad plötzlich abfiel, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. dpa