später lesen Autos in Tiefgarage mit Feuerlösch-Pulver verschmutzt Teilen

Twittern

Teilen



In einer Tiefgarage in Landau sind in der Nacht zum Freitag mehrere Autos mit dem Inhalt von Feuerlöschern beschmutzt worden. Insgesamt hätten 10 bis 15 Fahrzeuge das Pulver abbekommen, teilte die Polizei mit. dpa