Autos stehen in Flammen: 150 000 Euro Schaden

Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen. Foto: picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa

Dirmstein Unbekannte haben zwei Luxusautos in Dirmstein (Landkreis Bad Dürkheim) angezündet. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 150 000 Euro, wie die Polizei Neustadt an der Weinstraße am Montag mitteilte.

