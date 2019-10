Autounfall mit vier Kindern im Wagen: mehrere Verletzte

Während einer Unfallaufnahme spiegeln sich das Blaulicht und der LED- Schriftzug "Unfall" auf dem nassen Dach eines Polizestreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa.

Lindenberg Bei einem Verkehrsunfall in der Pfalz sind zwei Kinder und eine Beifahrerin verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine 42-jährige Fahrerin war am Montag mit insgesamt vier Kindern im Alter zwischen acht und elf Jahren im Wagen bei Lindenberg (Kreis Bad Dürkheim) unterwegs.

