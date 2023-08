Höhere Prämien Autoversicherung wird in manchen Regionen von Rheinland-Pfalz teurer

In den Bezirken Ahrweiler, Koblenz, und Mayen-Koblenz ist die Einstufung der Teilkaskoversicherung um zwei Klassen gestiegen. In Ahrweiler die der Vollkasko ebenso. In den Bezirken Altenkirchen im Westerwald sowie Bad Dürkheim an der Weinstraße sinkt die Einstufung bei der Kfz-Haftpflicht um eine Klasse, in Speyer steigt sie um eine Klasse. Was diese Änderungen bei der Autoversicherung bedeuten und ob die Region Trier betroffen ist, erklären wir hier.