Neue Regionalklassen Autoversicherungen werden für viele günstiger

Bei den Kaskoversicherungen in Rheinland-Pfalz kommen rund 270.000 Kaskoversicherte laut den Berechnungen in eine höhere Regionalklasse, etwa 330.000 in eine niedrigere und damit günstigere Klasse. Bei der Teilkaskoversicherung hat der Bezirk Birkenfeld/Nahe die höchste Regionalklasse (14) im Land, Frankenthal die niedrigste (1 von insgesamt 16). Bei der Vollkaskoversicherung, eingeteilt in neun Regionalklassen, kommen vier Bezirke auf Klasse 7 und damit die höchste Einstufung landesweit: Birkenfeld/Nahe, Bitburg-Prüm, Idar-Oberstein sowie Daun. Die niedrigste Regionalklasse 1 gilt in Alzey-Worms sowie in Mainz Bingen.