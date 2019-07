Autozulieferer Schaeffler verkauft Werk an Management

Fahnen mit dem Logo-Schriftzug der Schaeffler AG wehen im Wind. Foto: Daniel Karmann/Archivbild.

Herzogenaurach Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler treibt den Umbau seiner Autozuliefersparte voran. Das Unternehmen hat sein Werk in Hamm (Sieg) an das Management verkauft, wie der SDax-Konzern am Montag in Herzogenaurach mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Alle bisherigen 110 Arbeitsplätze am Standort sollen erhalten bleiben.