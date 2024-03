Ausbildung etwas anders So gewinnt man Azubis: Mit Lust am Handwerk zum „King of Metal“

Wer selbst einmal das Schweißgerät in der Hand hält, das Blech so bearbeitet, wie er es vorher selbst geplant und ausgestanzt hat und später den fertigen Handyhalter als Erinnerung auf den Schreibtisch stellt, der ist nicht selten begeistert von der Arbeit der S & D Blechtechnologie in Zemmer (Kreis Trier-Saarburg). So wie Tom Rohles, der im vergangenen Jahr beim Praxistag der Stefan-Andres-Realschule plus in Schweich zu Besuch war.