Baby bei Feuer in Ludwigshafen verletzt

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv.

Ludwigshafen Bei einem Wohnungsbrand in Ludwigshafen sind vier Menschen verletzt worden - darunter ein drei Monate altes Baby. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus aus.

