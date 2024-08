Nach Trauung Baby durch Bisse eines Polizeihundes verletzt

Bei den Verletzungen, die ein Diensthund der Polizei am Freitag am Rande einer Trauung im pfälzischen Ruppertsberg (Kreis Bad Dürkheim) einem Baby zugefügt hat, handelt es sich um oberflächliche Bisswunden. Dies bestätigte am Montag eine Sprecherin der Polizei. Das zwei Monate alte Mädchen sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, hatte das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen bereits mitgeteilt. Lebensgefahr habe aber zu keinem Zeitpunkt bestanden.