später lesen Bad Bergzabern will Fachschule für IT und Digitalisierung FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Twittern

Teilen



Gibt es in Bad Bergzabern bald die erste Fachschule Informationstechnik/Digitalisierung in Rheinland-Pfalz? Einen entsprechenden Antrag hat die Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße (BBS SÜW) beim Bildungsministerium in Mainz gestellt. dpa