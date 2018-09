später lesen Bad Dürkheimer Wurstmarkt eröffnet: 600 000 Gäste erwartet FOTO: Ronald Wittek FOTO: Ronald Wittek Teilen

Mit dem Anstich des ersten Wein-Fasses hat am Freitag in Bad Dürkheim der traditionsreiche Wurstmarkt begonnen. „Die Stimmung ist super, so viele Leute hatten wir noch nie hier zum Beginn“, sagte ein Sprecher der Marktleitung. dpa