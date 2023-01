Tourismus : Bad Ems richtet Rheinland-Pfalz-Tag im Juni aus

Eine Fontäne steigt vor dem Kurhaus aus der Lahn auf. Die Kurstadt an der Lahn gehört nun zum Unesco-Welterbe. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mainz Ein buntes und informatives Programm mit Live-Konzerten, Ausstellungen und einem Festzug bietet Bad Ems vom 16. bis 18. Juni beim Rheinland-Pfalz-Tag. Im Beisein von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) übergab der Mainzer Bürgermeister Günter Beck (Grüne) am Dienstag in der Staatskanzlei den Staffelstab an den Stadtbürgermeister von Bad Ems, Oliver Krügel (CDU), sowie den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Uwe Bruchhäuser (SPD).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Mit über 300.000 Gästen war der Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz ein Landesfest der Superlative. Rheinland-Pfalz hätte nicht schöner und eindrucksvoller seinen 75. Geburtstag feiern können“, sagte Dreyer. „Mit großer Vorfreude schauen wir nun nach Bad Ems. Die Bäderstadt, die seit 2021 als Teil der „Great Spa Towns of Europe“ sogar Unesco-Welterbe ist, wird mit ihrem idyllischen Stadtbild auf jeden Fall den perfekten Rahmen für das Landesfest bieten.“

„Der Rheinland-Pfalz-Tag ist eine große Chance, nicht nur für die Stadt Bad Ems, sondern für die ganze Region. Durch die hohen Besucherzahlen können wir uns vielen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern als attraktive Tourismusregion und Wirtschaftsstandort präsentieren“, betonten Krügel und Bruchhäuser.

Das Landesfest wird seit 1984 jedes Jahr in einer anderen Stadt oder Gemeinde gefeiert. 2020 und 2021 fiel der Rheinland-Pfalz-Tag wegen der Pandemie aus. Nach den Feierlichkeiten in Bad Ems 2023 wird der Rheinland-Pfalz-Tag fortan in einem zweijährigen Rhythmus ausgetragen. Das nächste Landesfest wird dann 2025 in Landau gefeiert. „Die Anforderungen an die Planung, Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen sind in den letzten Jahren enorm gewachsen“, hatte Dreyer im Oktober diese Entscheidung begründet.

© dpa-infocom, dpa:230110-99-168050/3

(dpa)