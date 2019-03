später lesen Bad Kreuznacher im Streit um Assistenzbedarf erfolgreich Teilen

Ein an Armen und Beinen gelähmter Mann aus Bad Kreuznach hat im Rechtsstreit über den Umfang der nötigen Unterstützung vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einen Erfolg erzielt. Die obersten Richter befanden in einem am Montag mitgeteilten Beschluss, dass dem Beschwerdeführer eine Verletzung seiner Rechte drohe. dpa