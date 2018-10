später lesen Bäckerei brennt komplett aus Teilen

Eine Bäckerei ist im saarländischen Homburg komplett ausgebrannt. Auch der Dachstuhl eines Nachbargebäudes wurde bei dem Feuer am Samstagabend schwer beschädigt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Saarbrücken sagte. dpa