Baerbock fordert Ende von „politischer Nabelschau" FOTO: Ralf Hirschberger

Nach der Wahl der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock zu einem Ende der „politischen Nabelschau“ in Deutschland aufgerufen. Es sei gefährlich für die Demokratie, wenn „Parteien immer nur um sich selbst kreisen“, sagte Baerbock am Samstag auf einem Landesparteitag der rheinland-pfälzischen Grünen in Bingen am Rhein. dpa