Diese Regeln gelten Darf man Bärlauch im Wald pflücken?

Die Antwort lautet – eigentlich nein, in kleinen Mengen aber ja. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet, „wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihren Standort zu entnehmen oder zu nutzen“. Ein paar Zeilen weiter steht dann aber die Ausnahme, dass es in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf doch erlaubt ist. In der Realität gilt hier die sogenannte „Handstraußregelung“, heißt, man sollte nur so viel mitnehmen, wie man in der Hand halten kann.