Wildkräuter in der Region Bärlauch in der Region: Wie viel Sie pflücken dürfen

Martina Bosch fasst zusammen: „Im Gebiet des Landkreises kommt der Bärlauch nur sehr zerstreut und vereinzelt vor. Am besten sollte auf jegliche Entnahmen in der Natur verzichtet werden“. Am besten ist es also, seinen Bärlauch im Laden zu kaufen. Mit Beginn der Bärlauch-Saison gibt es das Kraut in den üblichen Supermärkten wie Edeka, Kaufland, Lidl und Rewe. Eine weitere Möglichkeit ist der Anbau im eigenen Garten. So bieten beispielsweise auch Gartencenter den beliebten Bärlauch an.