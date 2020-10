Bätzing-Lichtenthäler: Neues Testkonzept für Altenheime

Mainz Ein neues Testkonzept und Neuerungen für Alten- und Pflegeheime stellt die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am heutigen Donnerstag (11.30 Uhr) in Mainz vor.

Bewohner von Pflegeheimen, ihre Besucher und Beschäftigte sowie Menschen im Gesundheitswesen sollen in nächster Zeit verstärkt auf Corona getestet werden. Das sieht die neue Corona-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vor, die am Donnerstag in Kraft getreten ist. Demnach soll es möglich sein, dass sich Bewohner, Beschäftigte und auch Besucher dieser Einrichtungen einmal pro Woche testen lassen können, wenn die Einrichtungen das in entsprechenden Testkonzepten verlangen. Dabei sollen vor allem sogenannte Antigen-Schnelltests zum Einsatz kommen.