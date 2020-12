Bätzing: Menschenwürde wird oft missachtet

Limburg Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat mit Blick auf erschreckende Bilder des Jahres 2020 die Missachtung der Menschenwürde kritisiert. Weihnachten sei das große Fest der Menschenwürde, sagte der Limburger Bischof in einer am Freitag im Internet übertragenen Weihnachtspredigt.

Doch diese Würde werde oft missachtet. „In Bergamo werden Särge auf Militärtransportern zum stillen Begräbnis auf umliegende Friedhöfe gefahren. Solche Szenen in einem Nachbarland habe ich noch nie ansehen müssen, und sie haben ein tiefes Erschrecken in mir hinterlassen“, sagte er mit Blick auf die Todesopfer der Corona-Pandemie. Die Pandemie sei neben den Auswirkungen des Klimawandels wohl die größte humanitäre Katastrophe seit vielen Jahrzehnten weltweit.

Bätzing erinnerte auch an den Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos im Sommer. Geflüchtete hätten aus Verzweiflung Feuer gelegt, weil sie unter unwürdigen Bedingungen zusammengepfercht und ohne Aussicht auf Veränderung leben müssten. „Damit flackert ein Thema auf, das für Europa wahrlich eine Schande ist, denn wir finden nicht zu einer gemeinsamen Asylpolitik als einzig richtige Antwort auf die weltweite Migration.“

Auch Terror und Gewalt würden die Menschenwürde verletzen. Bätzing verurteilte die Anschläge in Hanau, Trier, Wien und anderswo. Und wir müssten erleben, dass fremdenfeindliche, antisemitische, islamistische, rechts- und linksextreme Gewalt weltweit zunehme. Der Bischof erinnerte an die Vertreibung und Ermordung von Minderheiten oder auch die zunehmende häusliche Gewalt in der Pandemie. Gewalt gegen Kinder, wie der Missbrauchskomplex von Münster, habe ein Ausmaß des Grauens offenbart.