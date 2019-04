später lesen Bäume werden wegen des Klimawandels immer früher gepflanzt Teilen

Twittern

Teilen



In den Wäldern in Rheinland-Pfalz werden Bäume immer früher gepflanzt. Grund seien die fehlenden Niederschläge im Frühjahr, insbesondere im April, sagte Nikolai Kalinke, Geschäftsführer des Landesverbandes Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. dpa