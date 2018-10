Bei Baggerarbeiten im Hinterhof eines Einfamilienhauses im rheinhessischen Lörzweiler ist eine Gasleitung beschädigt worden. Zunächst strömte daraufhin am Donnerstag massiv Gas aus, wie die Polizei mitteilte. dpa

Die Feuerwehr legte einen Gefahrenumkreis von 100 Metern fest, wie ein Polizeisprecher in Mainz sagte. In dem Bereich hätten die Menschen kurzzeitig ihre Häuser verlassen müssen - wie viele genau war nicht bekannt. Die Feuerwehr konnte die Leitung schnell absperren, so dass die Anwohner zurück in ihre eigenen vier Wände konnten. Verletzt wurde dem Sprecher zufolge niemand.