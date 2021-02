Bagger und Anhänger gestohlen - Polizei sucht nach Zeugen

Schwegenheim Ein Bagger auf einem Anhänger ist in Schwegenheim (Kreis Germersheim) gestohlen worden. Ersten Ermittlungen nach ereignete sich der Diebstahl des Anhängers samt Baggers zwischen vergangenem Donnerstag und Samstag, wie die Polizei am Dienstag in Germersheim mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Besitzer des Baggers hatte den Diebstahl am Montag gemeldet. Bagger und Anhänger seien insgesamt etwa 40 000 Euro wert. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt, die Polizei sucht nach Zeugen.