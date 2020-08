Bagger und Sturm verursachen Stromausfälle

Koblenz/Salz Ein Bagger und ein Sturm haben am Mittwoch Stromausfälle in Koblenz und im Westerwald verursacht. Der Bagger in der Rhein-Mosel-Großstadt beschädigte versehentlich ein Mittelspannungskabel, wie die Energieversorgung Mittelrhein (evm) mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa